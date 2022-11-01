«Газпром» сообщил о сокращении объемов добычи и экспорта газа

«Газпром» в январе-октябре добыл 344 млрд кубометров газа, что на 18,6% (на 78,8 млрд куб м) меньше, чем в прошлом году. Такие представительные данные сообщила сама компания.

В «Газпроме» уточнили, что спрос на «голубое топливо» компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд куб м).

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м – на 42,6% (на 67,6 млрд куб м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», – уточнила компания.

В то же время в сообщении отмечается, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Как пояснил «Газпром», снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб м. В этом снижении около 85% или 36 млрд куб. м – это доля 27 стран ЕС.

Потребление газа снизилось также в Великобритании: за указанный период – примерно на 4 млрд куб м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%.

Москва, Светлана Антонова

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