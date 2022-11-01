«Рост тарифов и расходов»: в Совфеде оценили поправки в закон по производству компоста и топлива из ТКО

Новые поправки в закон об утилизации отходов производства и потребления приведут к росту тарифов и расходов субъектов РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на заседании комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию. В Минприроды вообще предложили на этом основании не поддерживать законопроект.

Поправки в закон об отходах производства и потребления был внесен в парламент 21 сентября. Документ касается регулирования утилизации твердых бытовых отходов для производства топлива, а также путем компостирования. Отзывы, замечания и предложения принимаются в ответственный комитет Госдумы до 2 ноября.

Комментируя это законопроект, сенатор Елена Зленко сегодня обратила внимание на его непроработанность. «Изменение тарифов и структуры тарифов повлечет за собой, безусловно, его рост, и в любом случае, соответственно, расходы субъектов. Финансово-экономическое обоснование закона не проработано с точки зрения расходов субъектов, увеличения тарифов. Взяты средние показатели по ППК РЭО. В связи с этим закон имеет очень слабую проработку в этой части, и мы не видим, какие расходы субъектов, какой рост тарифа для населения будет в этом случае», – пояснила Зленко, добавив, что считает необходимым поручить разработчикам закона проработать с каждым регионом, какие расходы будут при включении в тариф новых видов переработки.

Заместитель главы Минэкологии РФ Светлана Радченко со своей стороны отметила, что отзыв правительства пока в проработке. «Мы сейчас формируем проект отзыва правительства, но предварительно мы данный вопрос прорабатывали. Считаем, что те вопросы, о которых сейчас Елена Геннадьевна говорила, финансово-экономическое обоснование как-то повлияет на тариф, каких расходов потребует у соответствующих регионов. Нам кажется это повод, чтобы не поддерживать законопроект, поскольку, не изучив все эти вещи, мы не можем сделать окончательного вывод», – отметила чиновник.

После бурного обсуждения в связи с важностью законопроекта комитет решил поддержать его с замечаниями. «Поправки уже потом примем», – отметил глава комитета Алексей Майоров.

Москва, Мария Соколова

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