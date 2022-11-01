Песков заверил, что для завершения мобилизации президентский указ не нужен

Специальный президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», – сказал он журналистам.

Песков добавил, что «разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток и так далее».

Он также отрицательно ответил на уточняющий вопрос, сохраняет ли силу соответствующий указ президента РФ о частичной мобилизации и может ли в случае необходимости на его основании начаться новый этап мобилизации в стране. «Нет, там же речь шла о конкретном количестве (призывников) – до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен», – заявил представитель Кремля.

Накануне в ходе общения с журналистами президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с юристами и выяснить, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизационных мероприятий. «Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена. Но она завершена. Точка поставлена», – сказал тогда Путин.

Накануне, 31 октября, минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в ходе частичной мобилизации, в соответствии с указом президента от 21 сентября, были призваны 300 тысяч человек. По его словам, Генштаб РФ дал указания о завершении призыва граждан по мобилизации.

Москва, Андрей Дорофеев

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