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Вторник, 1 ноября 2022, 16:20 мск

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Следкомитет начал проверку по факту смертельного отравления спортсмена в Подмосковье

В подмосковной Балашихе организована проверка по факту смерти спортсмена в результате отравления. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне. 30 октября мужчина и его супруга в присутствии родственников почувствовали недомогание. В последующем он скончался, а женщина до настоящего времени находится в больнице.

«По предварительным данным эксперта, смерть спортсмена наступила в результате отравления неустановленным веществом», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия, планируется назначение судебно-химической экспертизы.

«По результату комплекса, проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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