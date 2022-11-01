Следкомитет начал проверку по факту смертельного отравления спортсмена в Подмосковье

В подмосковной Балашихе организована проверка по факту смерти спортсмена в результате отравления. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне. 30 октября мужчина и его супруга в присутствии родственников почувствовали недомогание. В последующем он скончался, а женщина до настоящего времени находится в больнице.

«По предварительным данным эксперта, смерть спортсмена наступила в результате отравления неустановленным веществом», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия, планируется назначение судебно-химической экспертизы.

«По результату комплекса, проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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