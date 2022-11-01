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Вторник, 1 ноября 2022, 16:21 мск

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Строительный рынок горит в Новой Москве

Столичные спасатели ведут борьбу с пожаром, возникшем сегодня на строительном рынке. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 15.13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, ул. Адмирала Корнилова, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание на территории строительного рынка», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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