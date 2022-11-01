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Вторник, 1 ноября 2022, 18:01 мск

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В Совфеде назвали неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации не является актуальным в связи с прекращением призыва резервичтов. Об этом сегодня в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», – написал сенатор.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов Госдумы намерены предложить законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации. За отказ от мобилизации может грозить штраф в размере от 200 тыс до 500 тыс рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на пять лет.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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