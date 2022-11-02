Два человека погибли в центре Москвы в расплющенном грузовиком такси

Два человека погибли в результате столкновения грузовика, такси и автобуса, которое произошло сегодня утром в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«На улице 1905 года в районе дома 11 произошло столкновение трех транспортных средств – коммерческого автобуса, грузового автомобиля и автомобиля такси. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли водитель и пассажир такси. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что работу правоохранителей на месте происшествия координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа столицы Максим Чикмарев. Прокуратура ЦАО контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры распространил запись с камер видеонаблюдения. В ролике видно, что в районе остановки общественного транспорта позади автобуса остановилось такси, в которое сел пассажир. Сразу после этого сзади легковушку на полном ходу таранил грузовик.

Москва, Андрей Дорофеев

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