В Совфеде анонсировали новые меры поддержки для всех участников СВО

Выплаты всем участникам специальной военной операции будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. По его словам, также достигнута договоренность, что Банк России будет ежемесячно предоставлять отчет о жалобах граждан о предоставлении кредитных каникулах.

«По нашей рекомендации, данной на прошлом заседании Совета Федерации, Банк России уже подготовил подробное разъяснение для кредитных организаций и для граждан, чтобы избежать всех потенциальных сложностей при реализации закона о кредитных каникулах. Более того, мы договорились с ЦБ о мониторинге жалоб граждан по вопросам реализации этого закона, и отчет в СФ будет предоставляться ежемесячно», – пояснил Журавлев.

Сенатор также сообщил о подготовленных в Совфеде дополнительных предложениях по «справедливому равному перечню мер поддержки для всех участников СВО». «В том числе предлагаем рассмотреть возможность компенсации регионам из федерального бюджета средств, направленных на меры поддержки военнослужащих и их семей. Такими мерами также могут быть в том числе единовременные выплаты, бесплатное питание, дополнительные занятия для детей военнослужащих, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд и ряд других мер поддержки», – отметил он.

Кроме того, Журавлев сообщил о налоговых послаблениях для участников СВО. «В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории и ряд других. Соответствующие выплаты будут также учитываться в расходах при расчете налога на прибыль, что дополнительно простимулирует работодателей, представляющих поддержку мобилизованным», – заключил Журавлев.

Москва, Мария Соколова

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