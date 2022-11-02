российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 14:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Совфеде анонсировали новые меры поддержки для всех участников СВО

Выплаты всем участникам специальной военной операции будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. По его словам, также достигнута договоренность, что Банк России будет ежемесячно предоставлять отчет о жалобах граждан о предоставлении кредитных каникулах.

«По нашей рекомендации, данной на прошлом заседании Совета Федерации, Банк России уже подготовил подробное разъяснение для кредитных организаций и для граждан, чтобы избежать всех потенциальных сложностей при реализации закона о кредитных каникулах. Более того, мы договорились с ЦБ о мониторинге жалоб граждан по вопросам реализации этого закона, и отчет в СФ будет предоставляться ежемесячно», – пояснил Журавлев.

Сенатор также сообщил о подготовленных в Совфеде дополнительных предложениях по «справедливому равному перечню мер поддержки для всех участников СВО». «В том числе предлагаем рассмотреть возможность компенсации регионам из федерального бюджета средств, направленных на меры поддержки военнослужащих и их семей. Такими мерами также могут быть в том числе единовременные выплаты, бесплатное питание, дополнительные занятия для детей военнослужащих, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд и ряд других мер поддержки», – отметил он.

Кроме того, Журавлев сообщил о налоговых послаблениях для участников СВО. «В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории и ряд других. Соответствующие выплаты будут также учитываться в расходах при расчете налога на прибыль, что дополнительно простимулирует работодателей, представляющих поддержку мобилизованным», – заключил Журавлев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

В Совфеде назвали неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации / «Рост тарифов и расходов»: в Совфеде оценили поправки в закон по производству компоста и топлива из ТКО / Сенатор Джабаров предложил отменить зарплаты сбежавшим от мобилизации / В Совете Федерации предложили вернуть двухлетнюю службу в армии / Указ Путина не ограничивает права граждан в Центральном и Южном ФО – сенатор Клишас / Совет Федерации утвердил указ о военном положении в новых регионах РФ / Мобилизованным предпринимателям дали пять дней на решение оргвопросов перед отправкой в войска / «Совершенно не нормальная ситуация!» Совфед решил разобраться с выплатами мобилизованным и ростом цен на бронежилеты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Екатеринбург, Курган, Москва, Северо-Запад, Тюмень, Челябинск, Югра, Ямал, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Совет Федерации, Частичная мобилизация,