Убийца складывал трупы своих жертв в «заброшке» на востоке Москвы

В столице перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, причинении смертельных травм и угрозе убийством. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый, находясь на территории района Преображенское города Москвы, в ходе распития спиртных напитков совершил убийство своего знакомого, после чего спрятал его тело в одном из заброшенных зданий. В дальнейшем, в июле 2021 года при аналогичных обстоятельствах он причинил своему знакомому телесные повреждения, повлекшие его смерть, а тело поместил в том же заброшенном здании», – говорится в сообщении ведомства.

Скелетированные останки двух мужчин были обнаружены в сентябре 2021 года, когда обвиняемый попросил знакомого помочь ему вырыть яму для захоронения, и тот сообщил об этом в правоохранительные органы.

В ходе следствия также выяснилось, что в августе 2021 года обвиняемый из ревности угрожал убийством малознакомому мужчине и нанес ему ножевое ранение.

«Благодаря грамотно организованной следственной работе обвиняемый дал подробные показания, сообщив об обстоятельствах совершения им серии преступлений, признав в полном объеме вину в совершении всех инкриминируемых деяний. Следствием выполнен значительный объем следственных действий, благодаря чему установлены точные даты и время совершения преступлений, и причины наступления смерти потерпевших», – добавили в Следкомитете.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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