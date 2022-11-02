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Среда, 2 ноября 2022, 14:07 мск

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Судоводитель предстанет перед судом за нанесение увечий ребенку на Оке

Коломенский городской суд рассмотрит уголовное дело мужчины, управлявшего катером, который наехал на ребенка в акватории Оки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В августе 2022 года мужчина, управлявший катером в нетрезвом состоянии, совершил наезд на находящегося в воде ребенка. В результате произошедшего мальчику был причинен тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судоводитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2, ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровья человека).

Как отметили в прокуратуре, вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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