Судоводитель предстанет перед судом за нанесение увечий ребенку на Оке

Коломенский городской суд рассмотрит уголовное дело мужчины, управлявшего катером, который наехал на ребенка в акватории Оки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«В августе 2022 года мужчина, управлявший катером в нетрезвом состоянии, совершил наезд на находящегося в воде ребенка. В результате произошедшего мальчику был причинен тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Судоводитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2, ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровья человека).
Как отметили в прокуратуре, вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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