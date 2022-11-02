В Совете Федерации заявили о больших проблемах у малого и среднего бизнеса

В России более половины предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) сегодня испытывают проблемы при ведении своей деятельности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сенатор Владимир Кравченко сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, основной негатив для предпринимателей несет рост цен, а также нехватка финансовых средств и надежных поставщиков.

«51% опрошенных отметили, что внешнеэкономические санкции напрямую затронули их бизнес. В число основных проблем, с которыми столкнулись представители МСП, относятся, серьезный рост цен на сырье и комплектующие, нехватка финансовых ресурсов на текущую деятельность, невозможность найти надежных поставщиков необходимого сырья и комплектующих соответствующего уровня и качества. Опрошенные отметили следующие первоочередные меры, необходимые для сохранения развития бизнеса – длинные дешевые кредиты, формирование устойчивого долгосрочного заказа», – отметил Кравченко.

При этом сенатор выступил за увеличение поддержки МСП. «Рекомендуем пересмотреть критерии отнесения к субъектам МСП в сторону увеличения. Упростить условия ведения предпринимательской деятельности. В частности, оптимизировать все формы отчетности. Ускорить принятие проекта федерального закона, нормы которого предполагают включение государственных и муниципальных микрофинансовых организаций в состав участников национальной гарантийной системы поддержки МСП», – сказал он.

«И самое главное – разработать новый федеральный проект «Поддержка МСП в сфере производства», включая высокотехнологичные отрасли. Также считаем необходимым провести при участии крупнейших заказчиков в регионах работу по отбору субъектов МСП в целях их участия в программе льготного кредитования инновационных субъектов, а также в программах развития поставщиков. Необходима докапитализация региональных фондов развития промышленности и софинансирование расходных обязательств регионов по поддержке проектов в рамках ФРП, нужно поддержать бизнес по линии кадровой политики», – заявил Кравченко, обратившись к сенаторам с предложением провести «мониторинг мер поддержки МСП в своих субъектах» для дальнейшей работы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны назвала «хорошими» озвученные идеи, но призвала продвигать их в правительстве, чтобы они «не зависали». «Важно, чтобы те рекомендации, которые наработаны, были реализованы. Поэтому надо направлять в правительство, встречаться с правительством – продвигать их, с ассоциациями промышленников, особенно МСП. Чтобы наши рекомендации не зависали, находили практическую реализацию», – подчеркнула Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»