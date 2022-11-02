Сотрудник московского бизнес-центра за полгода вынес в карманах со склада более 320 смартфонов

Дежурный инженер одного из московских бизнес-центров за полгода украл со склада более 322 смартфонов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В полицию Новой Москвы поступило сообщение о том, что неизвестный похитил 322 мобильных телефона известной марки с арендуемого складского помещения бизнес-центра, расположенного на территории поселения Московский. Пропажа была обнаружена после инвентаризации. Общая сумма материального ущерба составила около 3 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Московской области, работавший в бизнес-центре дежурным инженером.

«Установлено, что на протяжении полугода мужчина проникал на территорию склада путём подбора ключей и выносил смартфоны, пряча их в карманах», – добавили правоохранители.

По словам задержанного, похищенные смартфоны он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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