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Среда, 2 ноября 2022, 17:52 мск

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Городские службы Москвы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме

Городские службы столицы в праздничные дни, с 4 по 6 ноября, будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тыс аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Коммунальщики примут меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

«Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 млн. кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн. кубометров в сутки», – отметил Бирюков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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