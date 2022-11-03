Одну из знаменитых сталинских высоток отремонтируют в Москве

В следующем году в столице начнутся работы по восстановлению знаменитой сталинской высотки на Красных воротах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) города Москвы.

«Жилой дом, расположенный по адресу: ул. Садовая – Спасская, д. 21/1, является знаковым объектом ФКР Москвы в 2023 году. Важнейшей задача, стоящая перед специалистами – сохранить полностью исторический облик здания. На данный момент проводится разработка уникального проекта проведения работ, в котором будут учтены все нюансы, конструктивные и декоративные особенности этого незаурядного объекта. В рамках капитального ремонта запланирован целый комплекс работ по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов дома», – говорится в сообщении фонда.

Планируется, что специалисты расчистят и промоют фасад, выполнят локальную замену облицовочного покрытия, произведут работы по сохранению декоративных элементов. На заключительном этапе будет выполнена гидрофобизация на открытых фасадных площадях. Также в рамках капитального ремонта предусмотрена замена ряда инженерных систем.

В Москве насчитывается семь подобных высоток. Здание на Красных воротах начали возводить в 1947 году. Главными архитекторами проекта стали Алексей Душкин и Борис Мезенцев. В эксплуатацию дом ввели в 1953 году.

Высотка имеет несколько объемов: центральная башня в 24 этажа, и два 10-15 этажных боковых крыла. В центральной части размещалось Министерство транспортного строительства СССР, оставшиеся площади были отданы под жилые квартиры. При доме был предусмотрен детский сад и подземный гараж. В правом крыле здания находится выход из станции метро «Красные Ворота».

В этом доме жили президент Академии наук Мстислав Келдыш, известные актеры Наталья Гундарева, Борис Чирков, Вячеслав Тихонов.

Москва, Андрей Дорофеев

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