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Четверг, 3 ноября 2022, 12:18 мск

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Расследованием гибели пенсионерки и ребенка на дороге в Раменском займется Следкомитет

Подмосковные следователи ходатайствуют о передаче им уголовного дела из органов полиции по факту ДТП, случившегося в Раменском городском округе, в результате которого погибли пенсионерка и ребёнок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«2 ноября 2022 года в вечерние часы в правоохранительные органы поступила информация о том, что на дороге Панино-Малино Раменского городского округа водитель легкового автомобиля совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку и её 6-летнюю внучку, когда они переходили проезжую часть вне населенного пункта и вне зоны действия пешеходного перехода. Органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – отметили в Следкомитете.

Следственные органы ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции в следственный отдел по г. Раменское «для проведения объективного и всестороннего расследования», пояснили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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