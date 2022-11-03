В Москве суд признал виновной мать выпавшего из окна ребенка

Суд признал мать выпавшего из окна ребенка виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России.

ЧП произошло 3 июня 2021 года. Вблизи жилого дома на улице Маршала Захарова было обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. «В ходе предварительного следствия установлено, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила спящего ребенка одного рядом с полностью открытым окном. Не проявив необходимой внимательности и предусмотрительности, закрыла балконную дверь изнутри квартиры и продолжила заниматься своими делами», – говорится в сообщении ведомства.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 24-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»