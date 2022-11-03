Фрагменты человеческого тела нашли на северо-западе Москвы

Части трупа обнаружили сегодня в одном из дворов на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского обнаружены фрагменты человеческого тела», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным пресс-службы, на месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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