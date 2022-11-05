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Суббота, 5 ноября 2022, 15:26 мск

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В Сергиевом посаде в жилом доме взорвался газ

Сегодня примерно в 5 утра в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде произошёл хлопок газовоздушной смеси. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, травмы получил один человек, которому оказана медицинская помощь на месте.

В надзорном ведомстве также уточнили, что в результате ЧП разрушена часть внешней стены дома, часть плиты балконного блока и межквартирная перегородка.

На настоящее время организована проверка обстоятельств инцидента, по итогам которой прокуратура намерена дать правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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