Вооруженный отверткой гость столицы ограбил офис мобильного оператора

Мужчина, вооруженный отверткой, напал на офис мобильного оператора на северо-западе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В полицию Москвы поступило заявление от продавца-консультанта магазина одного из российских мобильных операторов. Молодой человек пояснил, что в помещение офиса зашёл мужчина в маске и, приставив к его горлу отвёртку, потребовал деньги из кассы и мобильные телефоны. Получив желаемое, он скрылся. Ущерб составил более 90 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что после разбойного нападения мужчина избавился от одежды и медицинской маски, в которых совершил преступление. Однако это не помогло злоумышленнику – его задержали сотрудники уголовного розыска столичной полиции. Подозреваемым оказался 39-летний уроженец Мурманской области. Похищенное он успел сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Мужчина заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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