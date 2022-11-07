Суд арестовал москвича по делу об оправдании терроризма

Черемушкинский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 62-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По данным следствия, не позднее декабря 2020 года обвиняемый, находясь на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, используя электронное устройство, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разместил на своей странице в одной из социальных сетей, находящейся в свободном доступе неограниченного круга лиц, запись, содержащую оправдание противоправных действий, совершенных в 2018 году в городе Архангельске и в 2019 году на территории Москвы», – говорится в сообщении ведомства.

Деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками Следкомитета и Центра противодействия экстремизму столичного главка МВД. По месту проживания обвиняемого проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители, технические устройства и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

«В ближайшее время по всем изъятым предметам будут назначены необходимые исследования и судебные экспертизы, в том числе психолого-лингвистическая», – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что 31 октября 2018 года студент политехнического колледжа пронес в здание УФСБ в Архангельске самодельную бомбу, и она взорвалась у него в руках. Злоумышленник погиб. Трое сотрудников управления были ранены.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»