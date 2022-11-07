Фасад многоэтажки загорелся в центре Москвы

Пожарные ликвидируют возгорание фасадного утеплителя, произошедшее в многоэтажном доме, расположенном в центре Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 12:49. Возгорание произошло в доме №10 на проспекте Академика Сахарова.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло тление утеплителя за вентилируемым фасадом 14-этажного административного здания. Площадь тления уточняется», – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что в 13:46 пожар был локализован. Люди самостоятельно покинули здание. Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

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