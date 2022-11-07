Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным для транзитных автомобилей

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) со 2 января следующего года станет платным для транзитных транспортных средств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Московский скоростной диаметр – внутригородская магистраль, которая будет бесплатной для жителей Москвы и области. Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей. МСД свяжет районы Москвы и области. Здесь будет 14 удобных развязок, которые улучшат транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей, и обеспечат разгрузку участков Садового кольца, ТТК и МКАД», – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что тариф для иногородних авто составит 950 рублей. Оплатить можно будет через специальный сайт и приложение «Парковки России». Тестирование системы оплаты начнется в декабре.

Платить должны будут водители автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.

Бесплатный проезд предусмотрен для всех легковых автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, для такси, имеющих лицензии на работу в столице и Подмосковье, а также для междугородних автобусов.

Транзит грузового транспорта по МСД без пропуска будет запрещен.

Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу – сделать так, чтобы МСД работал, прежде всего, как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области. По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра – число машин вырастет до 400 тыс. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик, – пояснил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

В настоящее время, по данным столичного дептранса, ежедневно по основному участку МСД проезжает в среднем 250 тысяч машин.

Москва, Андрей Дорофеев

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