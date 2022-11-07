Путин назначил нового прокурора Чечни

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», – говорится в указе главы государства.
Адаев работает в органах прокуратуры с 2003 года, в марте 2021 года был назначен прокурором Грозненского района республики.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube