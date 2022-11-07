российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 16:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин назначил нового прокурора Чечни

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», – говорится в указе главы государства.

Адаев работает в органах прокуратуры с 2003 года, в марте 2021 года был назначен прокурором Грозненского района республики.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин подписал закон о добровольческих формированиях / Эрдоган: Шольц передумал отказываться от сотрудничества с Россией / Путин поздравил Лулу да Силва с избранием на пост президента Бразилии / Путин поблагодарил всех мобилизованных / Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации / Путин: США используют Украину как таран против России / Путин продлил ограничения на торговлю с недружественными странами на 2023 год / Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей армии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Россия, Путин Владимир,