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Вторник, 8 ноября 2022, 10:15 мск

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Жительница Москвы выбросила годовалого ребенка с 11 этажа

Годовалого ребенка, упавшего из окна многоэтажки, обнаружили сегодня на юге столицы. Мать ребенка подозревается в попытке убийства младенца, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Под окнами жилого дома в Сумском проезде обнаружен малолетний ребенок. По предварительной информации, мать ребенка выбросила его из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии. 26-летняя мать ребенка в момент происшествия находилась в квартире», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Принятие процессуального решения по факту покушения на убийство малолетнего находится на контроле в прокуратуре Москвы.

На месте действия правоохранителей координирует Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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