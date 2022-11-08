Минобороны разъяснило, какое денежное довольствие будут получать мобилизованные

Размер денежного довольствия мобилизованных граждан будет зависеть от звания и должности, при этом 195 тысяч рублей будут минимальной суммой. Соответствующие разъяснения дал представитель финансового блока минобороны Сергей Микищенко.

«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей», – заявил представитель оборонного ведомства.

Таким образом, по его словам, сержант, прапорщик или офицер будет получать больше, с учетом того, какую должность он занимает. К примеру, командиру взвода будет начисляться около 225 тысяч рублей, а командиру батальона – около 243 тысяч рублей.

При этом денежное довольствие мобилизованного облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако, социальная выплата, установленная президентом, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается.

«На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%. Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%», – отметил Микищенко.

Он уточнил, что выплаты будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. Но в текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

«Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь», – пояснил представитель минобороны.

Денежное довольствие по просьбе военнослужащего сможет получать его семья. Для этого нужно оформить доверенность.

«Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», – отметил Микищенко.

Он также обратил внимание, что могут осуществляться дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации: ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения.

Кроме того, по указу президента, всем срочнослужащим и мобилизованным, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей.

«Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», – добавил Микищенко.

Москва, Ноябрь 08 (Новый День, Андрей Дорофеев) – Размер денежного довольствия мобилизованных граждан будет зависеть от звания и должности, при этом 195 тысяч рублей будут минимальной суммой. Соответствующие разъяснения дал представитель финансового блока минобороны Сергей Микищенко.

«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей», – заявил представитель оборонного ведомства.

Таким образом, по его словам, сержант, прапорщик или офицер будет получать больше, с учетом того, какую должность он занимает. К примеру, командиру взвода будет начисляться около 225 тысяч рублей, а командиру батальона – около 243 тысяч рублей.

При этом денежное довольствие мобилизованного облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако, социальная выплата, установленная президентом, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается.

«На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%. Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%», – отметил Микищенко.

Он уточнил, что выплаты будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. Но в текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

«Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь», – пояснил представитель минобороны.

Денежное довольствие по просьбе военнослужащего сможет получать его семья. Для этого нужно оформить доверенность.

«Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», – отметил Микищенко.

Он также обратил внимание, что могут осуществляться дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации: ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения.

Кроме того, по указу президента, всем срочнослужащим и мобилизованным, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей.

«Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», – добавил Микищенко.

Москва, Андрей Дорофеев

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