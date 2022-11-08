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Вторник, 8 ноября 2022, 16:03 мск

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Ящик со взрывателями для снарядов обнаружили среди мусора в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ Росгвария по Московской области

Ящик со взрывателями для снарядов был найден на одном из мусороперерабатывающих предприятий Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного регионального управления Росгвардии.

«В дежурную часть ГУ Росгвардии по Московской области поступила информация о подозрительной находке в деревне Малое Ильинское Каширского городского округа. На территории мусороперерабатывающего комплекса был обнаружен ящик с предметами, конструктивно схожими с взрывателями для артиллерийских снарядов. Прибывшие на место взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН «Русич» идентифицировали цинковый ящик с находящимися в нем дистанционными взрывателями (ДТМ-75) в количестве 10 штук», – говорится в сообщении ведомства.

Находка передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Трубка ДТМ-75 применяется в современной артиллерии и предназначена для воспламенения вышибного заряда снаряда на траектории. Взрыватель позволяет регулировать дистанцию подрыва.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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