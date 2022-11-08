Житель Подмосковья пытался привлечь несовершеннолетнюю любовницу к убийству жены

Суд в подмосковном Красногорске вынес приговор местному жителю, который пытался организовать убийство своей супруги. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года у подсудимого на почве личных неприязненных отношений с супругой возник умысел, направленный на ее убийство. Для реализации преступной цели мужчина решил привлечь своих знакомых, среди которых была его несовершеннолетняя возлюбленная. Осознавая противоправность намерений подсудимого, его знакомые обратились в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативного эксперимента сотрудниками ГУ МВД России по Московской области мужчина был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

30-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.33, ч. 1 ст. 30 «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 150 (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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