Воспитательница избила ребенка в московском детсаду

Воспитательница нанесла черепно-мозговую травму ребенку в одном из столичных детсадов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке, организованной по этому факту, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Согласно имеющейся информации, в одном из детских садов Москвы воспитатель причинила телесные повреждения ребенку за проявленное им непослушание. После этого мальчику стало плохо, бригадой скорой помощи он был направлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму», – говорится в сообщении ведомства.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства происшествия.

Доложить Бастрыкину о ситуации должен будет руководитель главного следуправления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов.

Москва, Андрей Дорофеев

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