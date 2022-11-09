Воспитательница избила ребенка в московском детсаду

Воспитательница нанесла черепно-мозговую травму ребенку в одном из столичных детсадов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке, организованной по этому факту, сообщила пресс-служба СК РФ.
«Согласно имеющейся информации, в одном из детских садов Москвы воспитатель причинила телесные повреждения ребенку за проявленное им непослушание. После этого мальчику стало плохо, бригадой скорой помощи он был направлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму», – говорится в сообщении ведомства.
Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства происшествия.
Доложить Бастрыкину о ситуации должен будет руководитель главного следуправления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов.
Москва, Андрей Дорофеев
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