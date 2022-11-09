Московские власти отдали под застройку четыре бывших промзоны

Жилье и коммерческую недвижимость построят на территории четырех бывших промзон столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас на значительной части реорганизуемых территорий находятся устаревшие склады, гаражи, парковки, автомойки и автостоянки. Реорганизация этих территорий позволит построить более 670 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать свыше девяти тысяч новых рабочих мест. Часть построенного жилья используют для переселения по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон – 78,2 миллиарда рублей», – говорится в сообщении на сайте градоначальника и правительства столицы.

Первый участок – Кирпичные улицы (3,56 гектара) – расположен в районе Соколиная Гора между Измайловским шоссе, Вольной улицей и Окружным проездом. Там планируют создать жилой квартал для переселения по программе реновации. Кроме того, построят детский сад, гаражи, магазины и другие объекты. Градостроительный потенциал участка составляет порядка 98 тысяч «квадратов». Здесь создадут 250 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – 13 млрд рублей.

Второй участок находится на Кусковской улице (20,99 гектара) в районе Новогиреево вдоль путей Горьковского направления МЖД, между Северо-Восточной хордой (Перовской эстакадой) и Большим Перовским прудом. Здесь также планируется создать жилой квартал, в том числе для переселения по программе реновации, магазины, кафе, скалолазный центр и многое другое. Градостроительный потенциал участка – порядка 250 тысяч «квадратов». Здесь создадут свыше трех тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – около 29,7 млрд рублей.

Третья территория – Алабушево (10,07 гектара) – в Зеленограде в районе Силино, между путями Октябрьской железной дороги и проспектом Генерала Алексеева. Участок входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Здесь планируется построить объекты промышленного и общественного назначения, в том числе отраслевой колледж. Градостроительный потенциал участка – свыше 195 тысяч «квадратов». Будет создано порядка двух тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – около 20,8 млрд рублей.

Четвертый участок – Западная водопроводная станция (7,70 гектара) – находится в районе Солнцево между улицей Авиаторов, Производственной улицей и тупиковой веткой Киевского направления МЖД. Здесь планируется создать объекты общественно-делового назначения, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и объекты здравоохранения. Градостроительный потенциал участка – свыше 130 тысяч квадратных метров. Будет создано порядка четырех тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – около 14,7 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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