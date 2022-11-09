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Среда, 9 ноября 2022, 13:40 мск

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Житель Подмосковья застрелил знакомую

Фото: pixabay.com

Житель подмосковного Одинцова застрелил из ружья свою знакомую. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, 8 ноября 2022 года в дневные часы между подозреваемым и его знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт на почте личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры мужчина взял охотничье ружье и произвёл выстрел в знакомую. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Правоохранителя задержали 49-летнего подозреваемого.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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