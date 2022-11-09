Следкомитет заинтересовался законностью строительства высоток вблизи аэропорта Внуково

Следственные органы по обращению жителей Подмосковья проверят соблюдение законности при возведении высотных домов вблизи аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В социальных сетях к председателю СК России Александру Бастрыкину обратились жители Одинцовского городского округа Московской области. В своем обращении они просят принять меры по недопущению высотной застройки приаэродромной зоны Внуково. Строительство таких домов, по их мнению, может привести к ряду негативных последствий», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю главного следуправления СК России по Московской области Александру Старикову «тщательным образом изучить доводы жителей Одинцовского округа» и представить ему доклад.

Как сообщают СМИ, жители обратились к главе СК и президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить подготовку к строительству высотного ЖК «Каштановая роща», который собираются возвести на земельном участке в районе деревни Измалково. Там планируют построить 22 строения. Отмечается, что участок строительства находится под глиссадой аэропорта Внуково и находится на маршруте заходящих на посадку авиалайнеров.

«Плотная высокоэтажная застройка угрожает безопасности полетов и почти неминуемо приведет к столкновению воздушных судов с многоэтажными жилыми домами, если они будут построены, с учетом глиссады (угла взлета-посадки), траектории полета, максимально разрешенной погрешности отклонения от маршрута, в том числе по высоте», – говорится в письме жителей.

Москва, Андрей Дорофеев

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