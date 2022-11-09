Это вопрос выживания государства: Зюганов раскритиковал проект федерального бюджета

Проект федерального бюджета, который подготовил Минфин РФ, не соответствует главным вызовам, которые стоят перед Россией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его словам, это вопрос выживания российского государства.

Как считает политик, 100-летний опыт союзного государства является сегодня актуальным как никогда. «Нам сегодня объявили войну, и надо впитать в себя все лучшее, что было в нашей героической истории. Вот советская власть и создание союзного государства были первым исключительно важным шагом в восстановлении той тысячелетней государственности, которую царизм спалил в Первой мировой войне», – заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что предложенный Минфином проект федерального бюджета не отвечает главным запросам сегодняшнего времени. «Те, кого не добили в 45-м, – нацисты, «бандеровцы» под управлением американцев сегодня объявили нам войну. Война имеет два исхода – победа и поражение. Поражение означает потерю нашей государственности. Поэтому мы все должны работать на победу. А на победу можно работать, если ты освоил новейшие технологии – в новом бюджете нет денег на них», – констатировал Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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