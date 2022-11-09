Двое рабочих выпали из строительной люльки при проведении высотных работ в Мытищах

Двое рабочих выпали в подмосковных Мытищах из строительного подъемника с высоты 15-20 этажей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Предварительно установлено, что 8 ноября 2022 года на строительной площадке на улице Академика Каргина города Мытищи при производстве высотных фасадных работ двое рабочих выпали с подъёмника на высоте примерно 15-20 этажа. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мытищинская городская прокуратура проводит проверку по этому факту.

Кроме того, проведение доследственной проверки начато главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств, приведших к произошедшему. Осуществлён осмотр места происшествия, проводятся опросы, изъяты необходимая регулирующая документация, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

Москва, Андрей Дорофеев

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