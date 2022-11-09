«Застой – хуже брежневского»: российскую экономику ждут тяжелые времена

Россия вступила в период застоя, который может оказаться хуже брежневских времен, на фоне беднеющего населения и падающей экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, россиянам нужно готовиться к тяжелым временам.

Профессор обратил внимание, что «экономика начинает осыпаться» – существенное снижение произошло в сентябре с «все более неприятной» перспективой. «Мы будем жить бедно, еще бедней и совсем бедней на протяжении очень многих лет. Поэтому картина такая – мы просто встали на дорожку, которая ведет вниз, и уже обратно вернуться будет очень тяжело», – полагает он.

«Мы видим статистику, что население России очень сильно испугалось, очень четко поняло, что происходит, и начало истерически сберегать деньги, перестало тратить деньги на покупки. Мы видим резкое возрастание нормы сбережения. Такого у нас еще никогда не было – почти 8% всех доходов население срочно откладывает на «черный день», поскольку все поняли, что «черный день» будет надолго. Население резко сократило покупки непродовольственных товаров, сокращает покупки до физиологической нормы. Возможно, в Москве это не так заметно – это особая территория, напитанная деньгами, а в других частях страны это уже очень заметно. Но это придет, конечно, и в Москву», – пояснил Липсиц.

Как полагает экономист, позитивные перспективы пока не просматриваются. «Что ждет Россию, мы до конца не знаем, потому что никогда в таком кризисе мы не были, и таких примеров, когда экономика вываливается из мирового хозяйства, мы не знаем. Мы пытаемся сейчас каким-то образом вернуться в мировую экономику, найти другие рынки сбыта – что-то получается, что-то – не очень. Но на самом деле ситуация будет довольно долго ухудшаться. Мы вошли опять в застой. Мы, собственно говоря, сидим в застое с 13-го года примерно. С 13-го года падают реальные доходы населения, то есть наша покупательская способность снижается. Мы на 10% уже живем хуже по набору товаров, которые могли бы купить, чем в 13-м году. Когда мы вернемся к уровню 13-го года, не скажет ни один российский экономист», – отметил он.

Липсиц считает, что Россия вступила в период хуже брежневского застоя. «Страна беднеет, финансовая ситуация в стране стала очень плохой и будет ухудшаться. Мы попали в ситуацию очень большого дефицита бюджета – примерно на 10% бюджет уже дефицитный, начинаем срочно наращивать госдолг, откачивать деньги из экономики, значит – будет сжиматься российский бизнес и будут людей увольнять, потому что просто не будет возможности вести бизнес. Это неизбежная ситуация. Мы вступили в застой хуже брежневского, и будем дальше по этой дороге идти», – заявил Липсиц.

По его мнению, серьезным ударом в перспективе станет прекращение поставок энергоносителей в Европу. «Мы сейчас начинаем выпадать, и вряд ли мы вернемся в полном объеме, если вообще вернемся. А тогда на чем, собственно, будет экономика России жить? На мелком каком-то производстве, потому что российский рынок маленький, но дает высокие издержки, маленький спрос. У нас не очень большое население, очень много пенсионеров с минимальной покупательной способностью. Поэтому экономика будет оставаться слабой – может быть, не будет умирать, мы на это очень надеемся, но она будет все время болеть, хронически болеть», – подчеркнул эксперт.

«Минфин занимает на денежном рынке, как говорят специалисты, как сумасшедший. Представляете, какая терминология пошла!? Затыкают дыры, что-то знают такое, что нам не говорят, и поэтому лихорадочно занимают большие-большие суммы на крайне невыгодных условиях. Потому что растет дефицит, и значит Россия будет страной, с одной стороны, съедающей Фонд национального благосостояния, с другой – наращивающая огромный госдолг. Госдолг у нас вырастет на 43% к 25-му году. И будет все время такая дыра в бюджете на погашение долга и обязательств по нему. И откуда-то деньги надо будет взять на это или объявлять дефолт», – заключил Липсиц.

Москва, Мария Соколова

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