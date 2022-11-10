Около 600 тонн мусора выловили за время навигации в Москве-реке и Яузе

Коммунальный флот столицы за время навигации собрал около 600 тонн плавающего мусора. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В составе комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений», – цитирует Бирюкова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра пояснил, что в зонах с небольшой глубиной используют маломерные суда, а для извлечения донных наносов песка и грунта задействуют плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.

По его словам, мусоросборщики собирают около 20-25 тонн мусора еженедельно и до 100 тонн ежемесячно. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживают обстановку на воде и оперативно реагируют на обращения, связанные с обнаружением загрязнений.

Особое внимание специалисты уделяют верховьям Москвы-реки, чтобы обеспечить чистоту основного русла ниже по течению.

На северо-западе столицы мусоросборщикам чаще попадаются ветки, стволы деревьев и крупный строительный мусор. Водоемы в центральных районах города в основном приходится очищать от мелкого мусора: бутылок, пенопласта и кусков пластика.

Столичный коммунальный флот работает круглый год: после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна, которые могут ходить по замерзшим водоемам. В межнавигационный период основную часть флота перемещают на берег для обслуживания и ремонта.

Москва, Андрей Дорофеев

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