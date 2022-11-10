Охранник украл у работодателя коллекцию часов на 3 млн рублей

Подмосковные полицейские задержали частного охранника, который похитил у своего работодателя коллекцию часов. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что мужчина устроился охранником и помощником по хозяйству к работодателю в частный дом, расположенный в селе Озерецкое. Через месяц злоумышленник получил за проделанную работу денежные средства, после чего совершил кражу коллекции дорогостоящих наручных часов, а также ювелирных украшений, принадлежащих собственнику домовладения, и скрылся. Его причастность к совершению противоправного деяния зафиксировали камеры видеонаблюдения, находящиеся в помещениях», – рассказала Петрова.

По данным полиции, стоимость украденного составляет более 3 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 51-летнего злоумышленника в Чебоксарах. По словам мужчины, похищенные часы он сдал в ломбарды. У него изъята часть денег, вырученных от реализации похищенного, остальные он успел потратить.

«При проведении обысков по местам сбыта полицейские обнаружили и изъяли 8 наручных часов», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Дмитровским горсудом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Москва, Андрей Дорофеев

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