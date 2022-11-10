Столичный бомж задержан за убийство мужчины

Правоохранители задержали в столице бездомного, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в вечернее время 9 ноября 2022 года в заброшенном помещении, расположенном по улице Ставропольской в городе Москве, обнаружено тело неизвестного мужчины, на вид 40-45 лет с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина без определенного места жительства, злоупотребляющий спиртными напитками», – говорится в сообщении ведомства.

Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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