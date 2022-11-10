В «Домодедово» налетчики отобрали 4 млн долларов у прилетевших из Бишкека пассажиров

Неизвестные напали на прибывших в аэропорт «Домодедово» пассажиров и отобрали у них 4 миллиона долларов наличными, передает РИА «Новости».

По данным агентства, налет произошел на площади перед аэропортом. Пострадавшими оказались граждане, прилетевшие из Бишкека.

Эту информацию агентству «Москва» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в аэропорту неизвестные на автомобиле под угрозой оружия отобрали у граждан сумки с наличными – всего около 4 млн долларов. Также злоумышленники похитили два автомобиля: Lexus и Land Cruiser, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, в дальнейшем полиция обнаружила похищенные машины, но злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe.

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», потерпевшие – граждане Кыргызстана, которые приехали для покупки бизнеса.

Москва, Андрей Дорофеев

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