В «Домодедово» налетчики отобрали 4 млн долларов у прилетевших из Бишкека пассажиров

Неизвестные напали на прибывших в аэропорт «Домодедово» пассажиров и отобрали у них 4 миллиона долларов наличными, передает РИА «Новости».
По данным агентства, налет произошел на площади перед аэропортом. Пострадавшими оказались граждане, прилетевшие из Бишкека.
Эту информацию агентству «Москва» подтвердил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, в аэропорту неизвестные на автомобиле под угрозой оружия отобрали у граждан сумки с наличными – всего около 4 млн долларов. Также злоумышленники похитили два автомобиля: Lexus и Land Cruiser, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, в дальнейшем полиция обнаружила похищенные машины, но злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe.
По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», потерпевшие – граждане Кыргызстана, которые приехали для покупки бизнеса.
Москва, Андрей Дорофеев
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