Двое жителей Ставрополья разгромили АЗС в Московской области

Юные гости из Ставрополья разгромили АЗС в подмосковном Раменском. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что в ночное время злоумышленники разбили входную дверь и витрину в помещении АЗС. После чего разбросали товар и похитили канистры со стеклоомывающей жидкостью. Работник автозаправки пытался остановить дебоширов, однако нападавшие причинили ему телесные повреждения и скрылись. Ущерб составил более 140 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в тот же день установили личности подозреваемых, которыми оказались двое жителей Ставропольского края в возрасте 18 и 19 лет. Их задержали по местам временного проживания в деревне Островцы.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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