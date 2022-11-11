российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 ноября 2022, 11:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Преступная группа похищала деньги с банковских счетов покойников

Правоохранители задержали участников преступной группы, которые похищали деньги со счетов умерших людей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, фигуранты причастны, как минимум, к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 млн рублей.

По данным полиции, злоумышленники незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших людей и переводили денежные средства на подконтрольные счета. Похищенное соучастники распределяли между собой.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор», – уточнила официальный представитель МВД.

В ходе обысков изъяты база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов, пять ноутбуков и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении семерых участников группы следователями возбуждено десять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), они находятся под стражей. Еще двоим фигурантам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В «Домодедово» налетчики отобрали 4 млн долларов у прилетевших из Бишкека пассажиров / Москвичка, выбросившая годовалую дочь с 11 этажа, не сожалеет о содеянном / Столичный бомж задержан за убийство мужчины / Воспитательница избила ребенка в московском детсаду / В одной из частных клиник Москвы пациент умер после пластической операции / Пассажир столичного метро беспричинно напал на случайно оказавшегося рядом юношу / Москвичка, выбросившая с 11 этажа младенца, едва не взорвала квартиру / Жительница Москвы выбросила годовалого ребенка с 11 этажа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЧП в Москве,