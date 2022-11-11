В Москве второй день ищут мать ребенка, обнаруженного на одной из улиц

Столичные правоохранители разыскивают мать ребенка, который накануне около 6 часов утра был обнаружен прохожими на Ленинском проспекте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«10 ноября 2022 года примерно в 5.56 утра около остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте обнаружен мальчик в возрасте примерно 8-9 лет без сопровождения взрослых. Со слов прохожих, обративших внимание на мальчика и вызвавших полицию, ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным, какую-либо информацию о себе сообщить не смог», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, каких-либо телесных повреждений у него не выявлено.

В прокуратуре добавили, что к настоящему моменту установлена личность предполагаемой матери мальчика – жительницы Москвы 1977 года рождения.

По данному факту проводится прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Ход проверки, проводимой следственными органами по факту оставления малолетнего в опасности, и принятие процессуального решения контролируется Гагаринской межрайонной прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

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