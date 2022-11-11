Зимой патрулировать московские водоемы будут более 20 судов на воздушной подушке

Более 20 судов на воздушной подушке будут задействованы предстоящей зимой для патрулирования столичных водоемов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В столице действует 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении – более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе для спасения из ледяной полыньи, спасательными досками, телескопическими «удочками».

Зимой специалисты замеряют толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

В пресс-службе добавили, что в этом году спасательный флот пополнился аэролодкой «Север-650К». Ее используют в поисково-спасательных работах, для доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

Москва, Андрей Дорофеев

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