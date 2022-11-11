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Пятница, 11 ноября 2022, 14:57 мск

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Москвичка зарезала сожителя, за нанесение увечий которому уже была осуждена

Жительница Москвы зарезала сожителя, которому ранее уже наносила тяжелые травмы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, в ночь с 10 на 11 ноября, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Балаклавскому проспекту в городе Москве, женщина в ходе конфликта нанесла своему сожителю не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя сожительница потерпевшего.

«Установлено, что ранее женщина уже причиняла вред здоровью своему сожителю и была осуждена за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – уточнили в СК.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивают возможных очевидцев.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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