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Пятница, 11 ноября 2022, 17:37 мск

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Следствие выяснило, кто месяц назад убил подростка на востоке Москвы

Правоохранители установили личности двух подозреваемых в убийстве подростка, тело которого было найдено в октябре на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«16 октября 2022 года на участке местности вблизи озера «Святое», расположенного в районе «Косино-Ухтомский» в городе Москве, обнаружено тело 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями в области лица и туловища. Следствием было установлено, что накануне мальчик ушёл гулять со сверстниками и домой не вернулся. Его родители обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Во время предварительного следствия были установлены и допрошены свидетели, детально восстановлен маршрут передвижения подростка и круг его общения в день совершения преступления.

«В ходе слаженной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска установлены двое подозреваемых, которые в тот вечер подвергли сильному избиению несовершеннолетнего и, несмотря на низкие показатели температуры, заставили его снять одежду. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона», – добавили в Следкомитете.

В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению преступления.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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