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Понедельник, 14 ноября 2022, 10:59 мск

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Водитель арендованного автомобиля сбил 7-летнего ребенка в Москве

В Москве водитель арендованного автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 4-ом Вятском переулке у дома 27. Водитель автомобиля «Каршеринг» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С предварительным диагнозом закрытый перелом правой голени и ссадина лба ребенка доставили в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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