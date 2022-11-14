Водитель арендованного автомобиля сбил 7-летнего ребенка в Москве

В Москве водитель арендованного автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 4-ом Вятском переулке у дома 27. Водитель автомобиля «Каршеринг» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С предварительным диагнозом закрытый перелом правой голени и ссадина лба ребенка доставили в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Андрей Дорофеев

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