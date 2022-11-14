Работник подмосковной мебельной фабрики зарезал коллегу

Правоохранители задержали в подмосковной Электростали местного жителя, обвиняемого в убийстве коллеги. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, между обвиняемым и его коллегой сложились личные неприязненные отношения в ходе осуществления трудовой деятельности на одной из мебельных фабрик, расположенной в городском округе Электросталь. 31 октября 2022 года обвиняемый вышел вслед за коллегой с работы и, в ходе произошедшего конфликта, нанес ему множественные ножевые ранения в область шеи, туловища и руки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, после убийства злоумышленник забрал мобильный телефон погибшего и уехал по месту проживания, где, недалеко от своего дома, выбросил трубку, а также избавился от орудия преступления. Тело потерпевшего было обнаружено прохожим спустя несколько часов.

Следователями и криминалистами были отработаны все возможные версии убийства, был тщательно изучен маршрут потерпевшего по изъятым видео с камер наружного наблюдения. Кроме этого, в руке погибшего был обнаружен фрагмент ткани, который потерпевший, оказывая сопротивление при нападении, оторвал от лацкана рукава куртки обвиняемого. Также был обнаружен мобильный телефон, который выбросил злоумышленник. По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы было установлено ДНК, принадлежащее обвиняемому, на мобильном телефоне и фрагменте ткани, что позволило установить его причастность к совершенному убийству.

Ранее судимый 22-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу. В Следкомитете отметили, что ранее он был судим за совершение аналогичного преступления ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). На допросе у следователя после предъявления массива собранных доказательств мужчина дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление из личных неприязненных отношений.

Москва, Андрей Дорофеев

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