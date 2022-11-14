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Понедельник, 14 ноября 2022, 12:30 мск

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Один человек погиб в горящей многоэтажке на востоке Москвы

Сегодня в многоэтажке на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о ЧП поступила в 10:53: загорелся дома на 3-й Рыбинской улице. «По прибытию пожарные подразделения установили, что из окна жилого дома с 9 этажа наблюдается густой дым. Площадь пожара уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены четыре человека, в том числе, один ребенок.

«К сожалению в результате пожара погиб один человек», – уточнили спасатели.

В ликвидации пожара принимают участие 41 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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