ЧП со стрельбой в Москве: юноша на угнанном авто пытался сбежать от полицейской погони

В Москве молодой человек, взявший каршеринговую машину под чужим аккаунтом, вынудил полицейских стрелять во время погони. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Водитель автомобиля каршеринга, передвигаясь по проспекту Маршала Жукова, не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке. После этого автоинспекторами было организовано преследование с привлечением дополнительного экипажа ДПС. При попытке скрыться злоумышленник выехал на Новорижское шоссе, где создавал аварийные ситуации. В связи с этим для остановки автомобиля полицейскими было применено табельное оружие. После предупредительных выстрелов полицейские стали стрелять по колёсам каршерингового авто. Только тогда гражданин, находившийся за рулём, остановил транспорт и попытался скрыться бегством, однако был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

Водителем оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья, который воспользовался автомобилем под чужим аккаунтом. Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе проверки также установлено, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25 и ст. 19.3 КоАП РФ.

Молодой человек заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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