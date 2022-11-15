Суд вынес приговор участникам группы, присвоившим столичную недвижимость на 250 млн рублей

Столичный суд вынес приговор участникам преступной группы, признанным виновными в мошенничестве с имуществом граждан и государственных органов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Для этого они разработали план, предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных завуалированных действий. Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов и путём обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищение с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как отметили в СК, один из соучастников – адвокат Сергей Щербаков, обладая опытом и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимости.

«Организованная группа характеризовалась устойчивостью, наличием разработанного детального плана, слаженностью действий, четко распределенными ролями, сокрытием соучастниками своих действий. Они избегали публичности и раскрытия своих действий, использовали поддельные документы», – добавили в пресс-службе.

Во время проведения следственных действий у фигурантов было изъято более 60 паспортов на имена пожилых граждан, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц, печати, штампы.

Установлено также, что в ряде случаев собственников внезапно выписывали из их квартир и прописывали в других субъектах, лишая их права на жилье.

Столичными следователями ранее адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу задержан его 21-летний сын.

Семеро участников организованной преступной группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 9 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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