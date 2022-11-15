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Вторник, 15 ноября 2022, 10:57 мск

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Городские службы Москвы накануне снегопада переведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи со снегопадом, который сегодня прогнозируют синоптики. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

«Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», – пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в 15:00 начнется сплошная противогололедная обработка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание, затем вновь противогололедная обработка. Цикл работ будет повторятся несколько раз.

Особое внимание городские службы намерены уделить очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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